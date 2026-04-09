Repsol, Eni y Sonatrach hallan nuevos yacimientos petrolíferos y gasísticos en Libia

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Túnez, 9 abr (EFE).- La española Repsol, la italiana Eni y la argelina Sonatrach descubrieron, en estrecha colaboración con la Corporación Nacional de Petróleo (NOC) de Libia, nuevos yacimientos con un total de 51 millones de pies cúbicos de gas, 327 barriles de condensado por día y 763 de crudo (bpd), en distintas zonas del país magrebí.

Según informó la NOC, los trabajos realizados con Repsol durante las últimas semanas se desarrollaron en la cuenca Murzuq, que se encuentra a unos 800 kilómetros de la capital, Trípoli, donde se descubrió una producción media de 763 barriles de petróleo por día, a 4.325 pies de profundidad.

Las labores de evaluación y excavación estuvieron a cargo de la filial libia de la energética española, Repsol Exploration Murzuq S.A. (REMSA), con la cooperación de la estatal local NOC.

Este pozo es el quinto de los ocho compromisos contractuales de Repsol establecido por la NOC, en el acuerdo de la división de explotación y producción en 2008.

Además, la corporación libia anunció el descubrimiento de condensado y gas con la argelina Sonatrach, liderada por SIPEX -su sucursal en territorio libio-, donde se hallaron tasas de producción de 13 millones de pies cúbicos de gas y 327 millones de barriles de condensado por día.

Los trabajos de SIPEX con la NOC se llevaron a cabo en la cuenca de Ghadamus, a unos 600 kilómetros al suroeste de Trípoli, donde se encuentra el sexto de los ocho pozos fijados en los compromisos de Sonatrach con Libia.

Por otra parte, la italiana ENI, sucursal para el norte de África, completaron la excavación de un pozo con el hallazgo de un «nuevo gas», en una zona situada a unos 100 kilómetros de la costa.

Según la fuente, las tasas de flujo distribuidas en dos puntos alcanzan un flujo de 38 millones de pies cúbicos detectadas en el último de los nueve compromisos de la italiana con Libia en la ‘Zona de Contrato Marítimo D’, suscrito en 2008.

El anuncio de la NOC surge en un momento en el que el mundo vive una crisis energética en crecimiento, debido al conflicto en Oriente Medio iniciado hace más de un mes con ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel. EFE

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