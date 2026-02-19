Repsol se prepara para reanudar sus operaciones en Venezuela y aumentar la producción un 50% en un año

El gigante energético español Repsol anunció el jueves que se está «preparando» para «reanudar» sus operaciones en Venezuela, y que confía en aumentar la producción de petróleo en un 50% en el primer año, pocos días después de haber recibido la autorización de Estados Unidos.

«Ahora vemos que podríamos aumentar la producción bruta de petróleo en Venezuela en más del 50% durante los próximos 12 meses», explicó el director general de la empresa, Josu Jon Imaz, en una conferencia con analistas con ocasión de la presentación de sus resultados, celebrando que se abre «una nueva ventana de oportunidad» en el país sudamericano.

«Tenemos la ambición y vemos mucho margen para alcanzar este objetivo de multiplicar por tres la producción en tres años», añadió Imaz, aunque por el momento la «contribución inicial será continuar suministrando gas para estabilizar el país», añadió.

La actualidad de la empresa, con sede en Madrid, estuvo centrada en las últimas semanas, tras el cierre del ejercicio de 2025, en su posición en Venezuela, después de la operación militar estadounidense que el 3 de enero sacó del poder al líder venezolano Nicolás Maduro y lo llevó a Nueva York para ser juzgado.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que había prohibido operar en el sector petrolero venezolano a empresas extranjeras, revocó esta medida y concedió nuevas licencias tras derrocar a Maduro, con las que se apresta a operar Repsol.

– En «estrecha relación» con Caracas –

«Apreciamos el apoyo estadounidense y el enfoque estadounidense respecto a nuestro papel y nuestras operaciones, y también estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades venezolanas», ahora encabezadas por Delcy Rodríguez, dijo Imaz.

El grupo español posee allí el 50% del yacimiento de gas offshore Perla, uno de los mayores de América Latina, y participa en varios proyectos conjuntos con la empresa pública PDVSA.

Venezuela mantiene una deuda de varios miles de millones de dólares con Repsol y con el grupo italiano Eni.

Según su informe de resultados presentados este jueves, a 31 de diciembre de 2025, Repsol contaba con 148 empleados en Venezuela, un ligero incremento respecto a los 139 empleados registrados a finales de 2024.

Este informe de resultados afirma que Repsol trabaja «actualmente para alinear sus actividades autorizadas con estas nuevas regulaciones» decretadas por las autoridades estadounidenses para Venezuela, «lo que puede requerir hasta 180 días para adaptar los modelos contractuales a la legislación estadounidense».

En cuanto a sus resultados globales, Repsol anunció que su beneficio neto aumentó un 8,1% en 2025, a pesar de «un contexto retador», marcado especialmente por la volatilidad de los mercados y la caída de los precios del petróleo.

– Un «contexto retador» –

La compañía, presente en más de 20 países, obtuvo el año pasado un resultado neto de 1.899 millones de euros (2.241 millones de dólares), frente a los 1.760 millones de euros de 2024, según sus resultados publicados ante el regulador bursátil español (CNMV).

El beneficio neto ajustado -indicador que mide de forma más específica el rendimiento de la empresa y que sirve de referencia a los inversores– retrocedió, sin embargo, un 15,1%, pasando de 3.030 millones de euros en 2024 a 2.568 millones de euros el año pasado.

«Los resultados se vieron influidos por un contexto retador, debido a la incertidumbre geopolítica y económica, la volatilidad en los mercados energéticos -provocando una caída del 14,5% en el precio del barril de Brent, hasta 69 dólares de media- y el impacto del apagón general ocurrido en España el pasado 28 de abril», explicó la compañía en un comunicado.

Repsol, que afirma contar con más de 25.000 empleados, produjo el año pasado una media de 548.000 barriles equivalentes de petróleo al día, según precisó en su nota.

El grupo español se encuentra a la espera de la finalización de la fusión de Neo Next con TotalEnergies para crear una nueva entidad ampliada (Neo Next+), de la que Repsol UK poseerá el 23,63% y que se convertirá en el mayor productor independiente de petróleo y gas del Reino Unido.

