Rescatan a 38 inmigrantes que llegaron en una embarcación al Algarve, men Portugal
Lisboa, 9 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este sábado del rescate de 38 inmigrantes, entre ellos siete menores, que se encontraban a bordo de una embarcación que llegó al municipio de Vila do Bispo (región del Algarve, sur del país).
La Guardia Nacional Republicana (GNR) explicó en un comunicado esta madrugada que el rescate tuvo lugar en la noche de este viernes, después de que recibieran avisos de locales sobre una embarcación que se aproximaba a la costa portuguesa, junto a la playa da Boca do Rio, en el distrito de Faro.
Los inmigrantes -25 hombres, 6 mujeres y 7 menores- se encontraban en «estado debilitado» y requirieron de cuidados médicos, con síntomas de deshidratación e hipotermia, precisó el cuerpo policial.
En coordinación con los servicios de emergencias, se evaluó su estado de salud y fueron posteriormente transportados a centros hospitalarios.
La GNR aclaró que actualmente están en curso «las fases de detección e implementación» del Plan Nacional de Contingencia y Retorno Fronterizo.
Los inmigrantes rescatados serán presentados este sábado ante las autoridades competentes.
El canal estatal luso RTP explicó que la embarcación provenía de Marruecos. EFE
