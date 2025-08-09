The Swiss voice in the world since 1935

Rescatan a 38 inmigrantes que llegaron en una embarcación al Algarve, men Portugal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 9 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este sábado del rescate de 38 inmigrantes, entre ellos siete menores, que se encontraban a bordo de una embarcación que llegó al municipio de Vila do Bispo (región del Algarve, sur del país).

La Guardia Nacional Republicana (GNR) explicó en un comunicado esta madrugada que el rescate tuvo lugar en la noche de este viernes, después de que recibieran avisos de locales sobre una embarcación que se aproximaba a la costa portuguesa, junto a la playa da Boca do Rio, en el distrito de Faro.

Los inmigrantes -25 hombres, 6 mujeres y 7 menores- se encontraban en «estado debilitado» y requirieron de cuidados médicos, con síntomas de deshidratación e hipotermia, precisó el cuerpo policial.

En coordinación con los servicios de emergencias, se evaluó su estado de salud y fueron posteriormente transportados a centros hospitalarios.

La GNR aclaró que actualmente están en curso «las fases de detección e implementación» del Plan Nacional de Contingencia y Retorno Fronterizo.

Los inmigrantes rescatados serán presentados este sábado ante las autoridades competentes.

El canal estatal luso RTP explicó que la embarcación provenía de Marruecos. EFE

cch/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
34 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR