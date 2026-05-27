Rescatan a 69 ejemplares del amenazado guacamayo azul expuestos a un virus en Brasil

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Río de Janeiro, 27 may (EFE).- Las autoridades ambientales brasileñas retiraron este miércoles de un criadero en el que estaban amenazados por un virus a 69 ejemplares del guacamayo de Spix o guacamayo azul, una ave endémica de Brasil que se caracteriza por sus plumas de color azul y que es considerada extinta desde el 2000.

Las aves rescatadas estaban entre las 103 que eran cuidadas en el Criadouro Ararinha-Azul (por el nombre del guacamayo en portugués), un criadero particular responsable por un programa que intenta reintroducir la especie a su hábitat en Curaçá, municipio en el interior del estado de Bahía (nordeste de Brasil).

Los 34 ejemplares restantes fueron dejados en el lugar debido a que exámenes de laboratorio confirmaron que son portadores del circovirus, un virus que afecta a los guacamayos y les provoca daños en el pico y en las plumas, así como su muerte en la mayoría de los casos.

Las aves sanas fueron trasladadas al Centro de Conservación y Manejo de la Fauna de la Caatinga, una institución vinculada a la estatal Universidad Federal do Vale do São Francisco (UFSV), en el vecino estado de Pernambuco.

El «traslado de emergencia» fue realizado por fiscales ambientales y agentes de la Policía Federal gracias a una orden judicial, según informó el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad en un comunicado.

«La medida fue adoptada tras la confirmación de los casos de circovirus entre los guacamayos azules y el incumplimiento de medidas de seguridad en el criadero», según el comunicado.

El Instituto Chico Mendes alega que los responsables por el criadero no cumplían normas básicas de higiene y que el aislamiento de las aves infectadas es «fundamental para proteger a la saludables y garantizar la seguridad de los programas de reintroducción a la naturaleza».

El Criadouro Ararinha-Azul rechazó el traslado en un comunicado y afirmó que ninguna ave murió desde que fueron adoptadas medidas para combatir el virus y que el traslado provocará «impactos financieros y operacionales al programa de conservación de la especie».

La mayoría de las aves del criadero llegó a Brasil en 2020 procedente de Alemania gracias a una iniciativa de la organización internacional Asociación para la Conservación de los Papagayos Amenazados (ACTP) para devolver al país ejemplares criados en cautiverio en otras naciones.

El guacamayo de Spix es considerado una de las aves más amenazadas del mundo y hace 25 años fue clasificado como «críticamente en peligro o posiblemente extinta en la naturaleza», ya que en la época tan sólo había ejemplares en cautiverio.

La ararinha-azul es endémica de la Caatinga brasileña, un bioma de clima semiárido en el nordeste del país.

El guacamayo azul saltó a la fama de la mano de «Rio», la película de animación exhibida en más de 150 países. EFE

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