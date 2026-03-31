Rescatan en la selva a cinco menores colombianos que huían de reclutamiento de las FARC

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Bogotá, 31 mar (EFE).- Cinco menores de edad y una joven de 18 años que estuvieron varios días escondidos en la selva del departamento colombiano de Caquetá para evitar ser asesinados o reclutados por una disidencia de las FARC fueron rescatados en una operación militar, informó este martes el Ejército.

La operación, realizada por unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido, permitió ubicar y poner a salvo a los seis jóvenes en una zona rural del municipio de Cartagena del Chairá, donde se ocultaban tras ser perseguidos por una disidencia de las antiguas FARC al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Según el Ejército, los menores, de 3, 6, 12 y dos de 16 años de edad, más la joven de 18 «permanecían escondidos en la selva amazónica, siguiendo instrucciones de su padre, quien había sido secuestrado previamente por integrantes del grupo Rodrigo Cadete» de las disidencia llamada Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), que tiene conversaciones de paz con el Gobierno.

De acuerdo con el comandante de la Sexta División, general Edilberto Cortés, el padre de los menores fue secuestrado por el grupo armado, que lo acusaba de supuestas «malas conductas», pero el hombre logró escapar tras conocer que existía una orden para asesinarlo.

Sin embargo, los guerrilleros mantuvieron el asedio contra su familia y condicionaron la vida de los menores a que el padre se entregara para ser «ajusticiado», lo que llevó a los jóvenes a esconderse en la selva para protegerse, dijo el general a Blu Radio.

El rescate

La misión de rescate, que culminó en la madrugada de este martes, incluyó un asalto aéreo y una infiltración terrestre en la zona donde estaban los menores.

Tras el contacto inicial con la única mayor de edad del grupo, los dos adolescentes de 16 años guiaron a la tropa hasta el lugar donde se encontraban escondidas las otras tres niñas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que los menores «hoy están a salvo tras una operación precisa y humanitaria» y anunció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (unos 109.500 dólares) por información que permita ubicar a alias Urías Perdomo y de hasta 200 millones (unos 54.720 dólares) por alias La Morocha, señalados de estar detrás de estos hechos.

La figura de alias Calarcá, jefe del EMBF ha cobrado relevancia en Colombia porque esa disidencia, a pesar de los diálogos con el Gobierno, mantiene actividades ilegales como el reclutamiento de menores, el narcotráfico y la minería ilegal.

El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las principales violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado colombiano.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron al menos 409 casos, frente a los 342 en 2023, mientras que organismos de Naciones Unidas advierten que en promedio un menor es reclutado cada 20 horas en el país. EFE

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