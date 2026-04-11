Rescatistas reportan siete muertos en Gaza en ataques israelíes

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La Defensa Civil de Gaza indicó este sábado a la AFP que siete personas murieron víctimas de unos ataques israelíes en el centro de la Franja de Gaza, destruida por dos años de guerra entre el Estado hebreo y el movimiento islamista palestino Hamás.

Hacia las 01H40 del sábado (22H40 GMT del viernes), siete personas murieron y varias más resultaron heridas, «cuatro de ellas en estado crítico», después de que un dron israelí disparara dos misiles cerca de un puesto de policía del campo de refugiados de Al Bureij, indicó Mahmud Basal, portavoz de esta organización de rescatistas bajo autoridad de Hamás.

El hospital Al Aqsa dijo haber recibido los cadáveres de seis personas, «así como siete heridos, de los cuales cuatro en estado crítico por impactos directos en el rostro, el pecho y otras partes del cuerpo».

Según esta fuente, los bombardeos israelíes apuntaron a una «concentración de civiles desplazados cerca de una mezquita».

Otro centro cercano, el hospital Al Awda, recibió un cadáver y atendió a dos heridos.

Contactado por AFP, el ejército hebreo dijo haber «atacado a una célula armada de Hamás, que se había acercado a la línea amarilla [que marca el límite del repliegue de las tropas israelíes en la Franja de Gaza], y que planeaba atacar a las fuerzas israelíes de forma inminente».

Israel y Hamás se acusan mutuamente de vulnerar el alto el fuego instaurado el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra, desatada por el ataque de los islamistas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Al menos 749 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el 10 de octubre pasado, según el ministerio de Sanidad de Gaza, bajo autoridad de Hamás, y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

El ejército israelí dio cuenta de cinco soldados muertos en sus filas desde el inicio de la tregua.

Debido a las restricciones impuestas a la prensa en Gaza y las dificultades de acceso -las autoridades israelíes siguen prohibiendo el ingreso de la prensa internacional al territorio palestino- la AFP no puede verificar de forma independiente los partes comunicados por una parte y otra.

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