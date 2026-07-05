Restaurantes de Lima crean sus versiones de cachapas para recaudar dinero para Venezuela

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Lima, 5 jul (EFE).- Un grupo de 30 restaurantes de Lima se unieron este domingo para ofrecer diversas y originales versiones de la cachapa, plato típico de la gastronomía venezolana, y el 100 % de lo recaudado será donado a la organización a World Central Kitchen (WCK) que cocina y reparte comida a los afectados por los terremotos de Venezuela.

«Nos reunimos colegas y cocineros para apoyar a Venezuela. La cachapa nos une y hoy cada restaurante la interpreta a su manera», reza la web de esta iniciativa, del chef venezolano-peruano Juan Luis Martínez, que se ha bautizado como ‘Por la cachapa’.

La cachapa es una tortilla gruesa hecha a base de maíz tierno molido que se cocina a la plancha o sartén y tradicionalmente se rellena con queso fresco y en esta ocasión, cocineros de la reconcocida capital gastronómica la acompañan con variados ingredientes.

La cafetería Demo, del chef Martínez, registró grandes colas desde temprano para quienes optaron por una cachapa rellena de chicharrón de panceta y salsa criolla, mientras que el célebre restaurante La Mar, del reconocido chef Gastón Acurio, acompañó a la tierna tortilla de maíz con guiso de langostinos.

Tori, la pollería del chef peruano Mitsuharu Tsumaru, dueño del restaurante Maido, elegido como el mejor del mundo en la lista de los 50 mejores restaurantes de 2025, lanzó una cachapa rellena de pollo a la brasa, uno de los platos peruanos más populares.

Restaurantes nikkei, cocina de fusión peruana y japonesa, también se sumaron a la causa solidaria y crearon originales preparaciones como la de Shizen, cachapa con carrilleras cocinada por 24 horas con curry japonés, emulsión de ponzu y cebolla encurtidas.

Otros locales acompañaron el tradicional plato venezolano con lomo saltado, hongos, mariscos, aguacate y diversos tipos de quesos peruanos e internacionales y los limeños y turistas podrán encontrar hasta una cachapa rellena de guisos tradicionales de la cocina hindú.

José Andrés llegó este miércoles a Venezuela para apoyar la labor que realiza su ONG World Central Kitchen en el terreno, donde los dos temblores, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, han causado, hasta el momento, al menos 2.954 fallecidos y 16.592, según el informe más reciente del Gobierno.

El cocinero hispano-estadounidense cree que la experiencia lograda con la ONG en contextos como Gaza o Ucrania, donde han llegado a servir millón y medio de comidas al día, puede ser útil en Venezuela donde hay miles de personas que se han quedado sin casa.EFE

pbc/gpv