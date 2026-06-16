Restaurar la catedral de Kiev dañada por bombardeo ruso podría durar unos dos años, según su director

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La reconstrucción de la emblemática catedral de la Dormición y de su monasterio aledaño, dañados en un ataque ruso contra la capital ucraniana, Kiev, podría alargarse unos dos años, indicó su director este martes.

Un bombardeo ruso con drones y misiles mató, el lunes por la mañana, a al menos 11 personas en toda Ucrania y provocó un incendio en el Monasterio ortodoxo de las Cuevas de Kiev, uno de los más importantes del país.

«Según las estimaciones de nuestros expertos, suponiendo que todo salga bien, los trabajos de restauración y renovación podrían durar alrededor de dos años», dijo Maksim Ostapenko, director del complejo monástico, durante una rueda de prensa celebrada en ese lugar.

Según él, los desperfectos en el monasterio fueron evaluados en unos 500 millones de grivnas (11 millones de dólares), según una estimación preliminar que será concretada en los próximos días.

La rueda de prensa tuvo lugar al lado de los restos del tejado de la catedral, parcialmente calcinado, y de una cruz dorada.

La catedral de la Dormición había quedado casi totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y su reconstrucción no se llevó a cabo hasta los años años 1990.

Un equipo de trabajadores ha empezado ya a construir un nuevo techado para proteger el edificio y su colección de iconos.

El Monasterio de las Cuevas de Kiev, conocido por sus cúpulas doradas, está inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

El complejo se remonta al siglo XI, y reviste un importante significado para los cristianos ortodoxos tanto de Ucrania como de Rusia.

«Estamos estudiando la posibilidad de reanudar visitas a las instalaciones del Monasterio de las Cuevas de Kiev (…) porque la vida debe continuar», indicó Ostapenko.

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