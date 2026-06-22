Retiran a Luis ‘Tuto’ Bermúdez como abanderado de Puerto Rico en Juegos Centroamericanos

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San Juan, 22 jun (EFE).- El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) informó este lunes de la retirada del veterano tirador Luis ‘Tuto’ Bermúdez como abanderado de Puerto Rico para en los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

«Esta decisión se emite luego de que el Comité Ejecutivo del Copur haya entrado en conocimiento de información sobre hechos relacionados con el señor Bermúdez, ocurridos en 2019, que pudieran no ser cónsonos con los principios establecidos en la Constitución del Copur y con los valores que un abanderado y el olimpismo representan», dijo el Copur en un comunicado.

Esta decisión llega cinco días después de ser seleccionado para encabezar junto a Nathalys Ceballos la representación puertorriqueña en la ceremonia de apertura en República Dominicana.

«La decisión del Comité Ejecutivo del Copur no implica juicio alguno sobre la posible veracidad de cualesquiera alegaciones relacionadas con el señor Bermúdez. Esa determinación no le corresponde a esta institución», aclaró el comité.

Bermúdez debutó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 1998 y ha clasificado de manera consecutiva a las siguientes siete ediciones de las justas regionales.

A lo largo de su trayectoria ha conquistado cuatro medallas centroamericanas, incluyendo una medalla de oro en Barranquilla 2018, consolidándose como uno de los atletas de mayor permanencia y consistencia dentro de la delegación caribeña.

«El Copur no hará una designación de un abanderado masculino sustituto para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Nathalys Ceballos será la Abanderada exclusiva de nuestra delegación en la Ceremonia de Apertura», concluyó el Copur.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana. EFE

ea/car