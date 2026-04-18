Retiran de venta en Austria potitos de bebé por sospecha de que algunos fueron envenenados

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(Incluye nueva información oficial)

Viena, 18 abr (EFE).- La cadena de supermercados Spar retiró en Austria de forma preventiva todo el surtido de productos infantiles de la marca suiza Hipp ante la sospecha de que algunos potitos para bebés puedan haber sido envenenados con raticida, en un caso que las autoridades investigan como un intento de extorsión.

«En el marco de una investigación de la policía criminal, existe la sospecha de que algunas unidades del producto Hipp tarrito de ‘zanahoria con patata, 190 gramos’ han sido adulterados con veneno para ratas», informó este sábado la Agencia Austríaca de Salud y Seguridad Alimentaria (AGES).

«Se trataría de un presunto intento de extorsión», agrega esa agencia, que señala como afectada una filial de Spar en Eisenstadt, la capital de la región de Burgenland, en el este del país, aunque no ofrece más información al respecto.

«Los tarros manipulados estaban marcados con una pegatina blanca con un círculo rojo» en la base del producto, agrega el comunicado.

Horas antes la Policía había informado de una investigación tras recibir un aviso sobre la posible aparición de potitos con sustancias peligrosas en supermercados de ese estado federado.

Hasta el momento no se ha encontrado ningún tarrito sospechoso y se ha pedido a los ciudadanos que revisen si los potitos que han adquirido presentan esas marcas identificativas y que, en caso afirmativo, se pongan en contacto con las autoridades.

La Policía no ha ofrecido más datos debido a que la investigación está en curso.

La empresa suiza de alimentación infantil Hipp, por su parte, ya advirtió en un comunicado que no podía descartar que terceros hayan introducido una sustancia peligrosa en sus potitos de zanahoria con patatas.

«El consumo de uno de estos tarritos podría poner en peligro la vida», señaló la compañía, que subrayó, no obstante, que la retirada de los productos se realiza «por precaución», para eliminar cualquier riesgo.

Como medida adicional, Spar retiró todos los productos Hipp de sus cerca de 1.500 tiendas en el país antes de la apertura de este sábado.

Hipp habilitó además una línea telefónica especial para atender a padres preocupados y recomendó no consumir sus productos adquiridos en supermercados Spar.

AGES ha explicado que los raticidas contienen distintos principios activos, siendo el más común la bromadiolona, un antagonista de la vitamina K que afecta a la coagulación sanguínea.

Esto puede provocar hemorragias como sangrado de encías o nariz, hematomas o presencia de sangre en las heces, y los síntomas pueden aparecer con retraso, entre dos y cinco días tras la ingesta.

Las autoridades sanitarias austríacas recomiendan acudir inmediatamente al médico en caso de detectar sangrados, debilidad extrema o palidez en los bebés, e informar a los médicos de la posible ingestión del producto. EFE

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