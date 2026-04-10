Reubican 143 huevos de tortuga verde en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos

1 minuto

Quito, 10 abr (EFE).- Guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (PNG), junto a voluntarios de la Fundación Intercultural Outreach Initiative (IOI), reubicaron 143 huevos de tortuga verde (Chelonia mydas) hacia una zona más segura, en la isla Isabela, la más grande del archipiélago ecuatoriano de Galápagos.

De esa manera se busca proteger a los huevos de amenazas como el oleaje, el tránsito de personas y otros factores que podrían afectar su desarrollo, indicó este viernes el Parque en un comunicado.

El PNG destacó la importancia de esa acción porque cada nido protegido aumenta las probabilidades de que nuevas tortugas lleguen al mar y continúen su ciclo de vida.

«Este esfuerzo conjunto demuestra que la conservación también se construye con el compromiso de la comunidad. Además, el sitio permanecerá bajo monitoreo constante hasta la eclosión», señaló en referencia a Playa Grande, en la isla Isabela.

El PNG pidió a los visitantes respetar la señalización y evitar acercarse a los nidos.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

sm/cpy