Riad condena los atentados que causan 18 heridos en Damasco durante la visita de Macron

Compartir

2 minutos

Riad, 7 jul (EFE).- Arabia Saudí condenó «enérgicamente» las «cobardes» explosiones que se produjeron este martes en Damasco durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria y que causaron al menos 18 heridos, entre ellos cuatro agentes de policía.

El Ministerio de Exteriores expresó, en un comunicado, «la más enérgica condena y repudio de Arabia Saudí al cobarde ataque terrorista perpetrado en Damasco, que dejó varios miembros del personal de seguridad y civiles heridos, durante un intento de desactivar dos artefactos explosivos colocados por una célula terrorista».

La nota renovó su «contundente rechazo de todo tipo de acciones extremistas y terroristas con las que se pretende desestabilizar la seguridad de la República Árabe de Siria y de su población hermana».

Según el Ministerio de Interior sirio, las dos explosiones ocurrieron mientras expertos de las fuerzas de seguridad sirias intentaban desactivar dos artefactos que habían detectado.

Las explosiones se produjeron en el centro de Damasco, donde Macron realiza una visita de dos días, la primera de un líder de la Unión Europea (UE) a Siria desde la caída del régimen de Bachar al Asad en 2024.

El citado departamento sirio aseguró que el punto donde se produjeron las detonaciones se encuentra fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia de Macron, y que el incidente no supuso ninguna amenaza directa para el mandatario francés ni para el desarrollo de su visita oficial, que continúa según lo previsto.

Las explosiones de hoy tuvieron lugar después de que un atentado similar provocara el jueves pasado la muerte de 10 personas y heridas a otras 21 en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de Damasco.

Esos atentados ocurren también pocas semanas después del inicio en el Palacio de Justicia de Damasco de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Al Asad, acusados de asesinato y de represión violenta de las revueltas populares de 2011, que dio inicio al largo conflicto sirio. EFE

fa/ijm/ah