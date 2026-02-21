Ricardo Montaner inicia con «vértigo» en Argentina su gira de regreso a los escenarios

Buenos Aires, 21 feb (EFE).- Ricardo Montaner inicia este sábado en Buenos Aires su gira «El Último Regreso World Tour 2026», que le llevará por diversos países de América y Europa y que, según contó el cantante y compositor venezolano en declaraciones a EFE, es un retorno a los escenarios que vive con un «vértigo» que no sentía hace años.

«En Argentina hace más de cuatro años que no canto. Al estar a un paso de mi primer concierto, de una serie de ciento y pico, me da un vértigo que hace muchos años que no sentía», confesó el artista, una de las voces más populares de la canción latinoamericana.

Montaner, que nació en Avellaneda, en la periferia sur de Buenos Aires, en 1957 y siendo un niño emigró con su familia a Venezuela, da el puntapié inicial a esta gira con un concierto este sábado en el Movistar Arena de la capital argentina, donde dará otros dos recitales.

Su «tour» continuará en las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba, para luego cantar en Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Estados Unidos, cerrando en septiembre la etapa americana de la gira con un concierto en República Dominicana.

La gira continuará luego por varias ciudades de España, Francia e Italia, entre otras de Europa.

Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio, varias recopilaciones y una extensa lista de éxitos que han marcado a diversas generaciones, Montaner había anunciado en noviembre de 2023 su alejamiento temporal de los escenarios.

«Me fui de manera pública. Necesitaba alejarme un poco. Para colmo, acabábamos de hacer un ‘reality’ (‘Los Montaner’, 2022) con la familia, que también nos dio una hiperexposición, y necesitaba como el sosiego de estar desde otro plano, desde otro ángulo, ver la vida diferente», cuenta el artista.

Sentía en ese momento el deseo de poder viajar «de manera improvisada» con su esposa, Marlene Rodríguez, y visitar en Madrid a su hija, Evaluna, y a su esposo, el músico colombiano Camilo, o, por ejemplo, poder «sorprender» a sus otros dos hijos artistas, Mau y Ricky, en un concierto en Argentina.

«Por otro lado, necesitaba concentrarme para grabar. Eso no paré de hacerlo en esta ausencia de dos años. Grabé seis álbumes, que he ido editando paulatinamente», señala el autor de éxitos como ‘Me va a extrañar’ y ‘Tan enamorados’.

Pero Montaner sintió que «ya era hora de volver» y reencontrarse con su público, algo que le llena de «expectativas».

«Es ese síndrome de novedad que me hace sentir muy bien, me hace sentir especialmente distinto a las giras a las que estaba acostumbrado», dice.

Para el inicio de su gira, con tres recitales en Buenos Aires con boletos agotados, recibió una sorpresa del todo especial: la visita de sus nietas Índigo y Amaranto, hijas de Evaluna y Camilo, que por primera vez verán a su abuelo sobre un escenario.

«Creo que a lo largo de la vida, el tesoro más grande que uno puede tener, al margen de la popularidad, el dinero o lo material, es saber que tienes una familia y que en ella has dejado o estás dejando depositado un legado. Te llevas lo que viviste, lo que construiste a nivel del corazón», asegura el cantante. EFE

