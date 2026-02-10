Roban la caja fuerte de un hotel de montaña español, la montan en un trineo y la despeñan

Queralbs (España), 10 feb (EFE).- La Policía autonómica de Cataluña, en el noroeste de España, busca a unos ladrones que, en la madrugada del domingo al lunes, robaron una caja fuerte del hotel de un santuario religioso ubicado en un valle de alta montaña en los Pirineos.

Los ladrones se llevaron la caja fuerte -de unos 300 kilos de peso- sobre un trineo y, unos centenares de metros más allá del hotel del santuario de Núria, la despeñaron por la montaña.

Según informó este martes la Policía catalana, el lunes a primera hora de la mañana recibieron la denuncia de un responsable del hotel, que les informó del robo de la caja fuerte y de dinero en efectivo, al parecer una cantidad no muy elevada, aunque no se ha dado a conocer la cifra.

A pesar de que está siendo uno de los inviernos con más nieve que se recuerda en esta zona de España, los ladrones decidieron robar en este hotel del santuario de Núria, ubicado en un lugar de difícil acceso al que solo se puede llegar en tren o caminando.

Los ladrones entraron al establecimiento forzando una puerta, aunque no hubiera sido necesario porque las instalaciones están abiertas toda la noche, y accedieron a varias estancias, como el restaurante o el local de alquiler de material de esquí, de donde se llevaron algo de dinero en metálico.

Accedieron también al despacho donde se encontraba la caja fuerte y la colocaron encima de un colchón para poder arrastrarla al exterior, donde la nieve alcanza este invierno un metro de altura.

Una vez fuera, colocaron la caja fuerte encima de un trineo para poder arrastrarla alrededor de medio kilómetro hasta las vías del tren de cremallera y, desde allí, despeñaron la caja montaña abajo.

El tren cremallera es el único medio para acceder al santuario de Núria, además de caminando, y la población más cercana está a unos 7 kilómetros de distancia, pero con un desnivel de unos 900 metros, una distancia difícil de recorrer.

Cuando la Policía tuvo conocimiento del robo, varias unidades se desplazaron en tren al lugar y, por ahora, han descartado recuperar la caja fuerte por el elevado riesgo de aludes que hay en la zona.

Se desconoce si los ladrones pudieron abrir la caja y llevarse su contenido o si no se abrió y sigue intacta. La Unidad de Montaña de la Policía de Cataluña accederá al lugar cuando las condiciones meteorológicas mejoren. EFE

