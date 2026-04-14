Rodríguez confirma que sostuvo encuentros con ConocoPhillips y ExxonMobil en Venezuela

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Caracas, 14 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este martes que su Gobierno sostuvo encuentros con representantes de empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil, entre otros «grupos», semanas después de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a inversión privada y extranjera.

«Hemos estado recibiendo distintos grupos de empresas, desde las más grandes, como Conoco, Exxon, ayer firmamos con Chevron. Hemos estado escuchando a todas las empresas, sus puntos de vista, sus recomendaciones», declaró la mandataria encargada durante un encuentro con una delegación del Departamento de Energía de EE.UU. en el palacio presidencial de Miraflores.

En su intervención, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez aseguró estar alegre por las visitas de estas empresas y de la delegación del Gobierno estadounidense de Donald Trump.

«Me alegra mucho que puedan venir al país, conocer de primera mano la realidad de Venezuela, el ímpetu de nuestros trabajadores de la industria de los hidrocarburos», señaló.

En el encuentro participó la encargada de negocios de EE.UU. en Caracas, Laura Dogu, además de la delegación del Departamento de Energía, que está encabezada por el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit.

Además de la mandataria encargada, por Venezuela también estuvieron presentes, entre otros, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón.

Estos mismos funcionarios -estadounidenses y venezolanos- estuvieron el lunes en la firma de un acuerdo entre el Gobierno encargado y Chevron, que expandió las operaciones de esta compañía en Venezuela.

El viernes, un portavoz de ConocoPhillips confirmó a EFE que la compañía envió un equipo de profesionales al país para evaluar las oportunidades con petróleo y gas natural, luego de que el CEO de la empresa, Ryan Lance, afirmó a mediados de marzo que Venezuela debe «recalibrar completamente» su sistema fiscal para atraer nuevas inversiones.

Venezuela tiene una deuda de unos 12.000 millones de dólares con ConocoPhillips, provenientes en su mayoría de un laudo arbitral ordenado por el CIADI (Banco Mundial) en 2012 por la «expropiación ilícita» de sus activos.

Las declaraciones de la mandataria encargada ocurren tras años de enfrentamientos con la empresa ExxonMobil, que se retiró del país en 2006, y a la cual Rodríguez -entonces vicepresidenta Ejecutiva- acusó en marzo de 2025 de conspirar por «más de una década» para causar un «bloqueo económico criminal» contra Venezuela y «para asesinar a sus autoridades».

Actualmente, la empresa opera con una licencia del Gobierno de Guyana en parte del territorio Esequibo, cuya soberanía reclama Venezuela. EFE

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