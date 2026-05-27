Rodrigo Paz apuesta por un consejo multisectorial para enfrentar la crisis y las protestas

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La Paz, 27 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, invitó este miércoles a sindicatos, empresarios, mineros y organizaciones religiosas a sumarse al nuevo Consejo Económico y Social, una instancia con la que busca abrir una vía de diálogo en medio de una crisis marcada por 22 días de bloqueos de carreteras y protestas que exigen su renuncia.

En su discurso, Paz sostuvo que «no es correcto» que no se permita trabajar a su Gobierno, que lleva seis meses en el poder frente a los «245 meses» que tuvieron las Administraciones anteriores, aludiendo a los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

«Quiero invitar a todas las organizaciones sociales (a) que sean parte del Gobierno nacional, a todos, porque solo en el encuentro entre bolivianos podemos dejar nuestras diferencias», enfatizó, sin dar mayores detalles al respecto.

El mandatario destacó que los bolivianos siempre deben dialogar antes de la confrontación y subrayó que el consejo creado este miércoles será el escenario para escuchar a la diversidad de los sectores.

No obstante, también advirtió que tiene «instrumentos constitucionales», en alusión a la promulgación de una ley que eliminó las limitaciones de la actuación de las Fuerzas Armadas para el control de los conflictos, en caso de que su Gobierno decida declarar un estado de excepción ante las manifestaciones actuales.

«El tiempo se acaba. Hoy día aquí convocamos al diálogo. Los espero esta tarde (….) vengan con todas sus organizaciones. Estaremos para dialogar», dijo Paz, dirigiéndose a la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’ de La Paz y a la Central Obrera Boliviana (COB).

Ambas son las principales organizaciones sociales que impulsan los bloqueos de carreteras y las protestas en las ciudades de La Paz y El Alto para pedir la dimisión del mandatario, al considerar que no ha sido capaz de responder a sus reclamos.

Paz también dijo que Bolivia está viviendo un «parto difícil», pero que debe ser construida «entre todos», tras cuestionar los problemas de racismo y regionalismo que, a su juicio, atraviesa el país.

«¿Hasta cuándo el racismo? ¿Hasta cuándo el regionalismo? ¿Hasta cuándo el clasismo? ¿Hasta cuándo las diferencias étnicas religiosas?», cuestionó el mandatario.

Asimismo, afirmó que como gobernante debe atender las demandas tanto de las regiones andinas del oeste como de las zonas orientales del país, en respuesta a las críticas de sectores que lo acusan de haber descuidado parte de su base electoral en el altiplano para priorizar las exigencias del empresariado de Santa Cruz, la región más poblada y principal motor económico de Bolivia.

La instalación del consejo se desarrolló de forma paralela a otro espacio de diálogo convocado por el vicepresidente Edmand Lara, también presidente de la Asamblea Legislativa y declarado opositor al Gobierno, junto con los jefes de bancada de las fuerzas con representación parlamentaria y representantes de algunos de los sectores movilizados. EFE

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