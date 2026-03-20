Rostec suministra una partida de sistemas antiaéreos Pantsir-S al Ejército ruso

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Moscú, 20 mar (EFE).- La compañía Visokotochniye Kompleksi (Sistemas de Alta Precisión) de la corporación armamentística rusa Rostec informó este viernes del envío de una partida de sistemas de misiles y artillería antiaérea Pantsir-S a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania.

«Las máquinas de combate superaron todas las pruebas necesarias y fueron recibidas por los representantes del Ejército», señaló la empresa en su canal de Telegram, en el que publicó un vídeo con los sistemas antiaéreos.

La empresa señaló que la entrega fue llevada a cabo en el marco del contrato estatal de Defensa, sin puntualizar el número de máquinas de combate suministradas.

«Los sistemas antiáereos Pantsir son en la actualidad uno de los elementos clave de la defensa del espacio aéreo ruso y muestran un alto nivel de eficacia en condiciones reales de combate», añadió.

Según Visokotochniye Kompleksi estos sistemas son capaces de interceptar «prácticamente toda la nomenclatura de medios de ataque enemigos».

Entre los objetivos que puede derribar Pantsir citó a los misiles balísticos estadounidenses ATACMS, los misiles de crucero británicos Storm Shadow y los ucranianos Flamingo, además de misiles como HARM, HIMARS y otros.

«El Pantsir-S cuenta con gran movilidad y alta potencia de fuego. Está destinado para la defensa antiaérea de instalaciones militares, administrativas e industriales contra aviones, helicópteros, drones, misiles de crucero y otros», indicó.

Según ha podido constatar EFE, la capital rusa está rodeada de una red de torres con sistemas de misiles Pantsir que protegen la ciudad contra los ataques periódicos de drones ucranianos. EFE

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