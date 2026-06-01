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RSF otorga a la periodista argentina Julia Mengolini su Premio a la Independencia 2026

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París, 1 jun (EFE).- La periodista argentina Julia Mengolini, fundadora del medio independiente Futurock, fue galardonada este lunes con el Premio a la Independencia otorgado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) en el marco de los Premios a la Libertad de Prensa 2026, celebrados en Marsella (Francia).

RSF destacó que Mengolini continuó ejerciendo su labor periodística pese a haber sido objeto en 2025 de una amplia campaña de intimidación que incluyó la difusión de contenidos pornográficos falsificados mediante inteligencia artificial (deepfakes), amenazas de muerte y de violencia sexual, acoso en línea y una demanda por difamación presentada por el presidente argentino, Javier Milei, un caso que continúa en trámite y podría llegar a juicio.

La organización señaló que el caso de la periodista se ha convertido en un símbolo del aumento de las presiones y ataques contra profesionales de la información en Argentina.

Según RSF, su perseverancia ha contribuido a visibilizar los mecanismos de intimidación coordinada contra la prensa y el papel del periodismo frente a las amenazas sistémicas a la libertad de informar. EFE

cat/ac/psh

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