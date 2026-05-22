Rubio, «preocupado» por una posible escalada tras incidentes con drones en el Báltico

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se mostró este viernes preocupado por los recientes incidentes con drones en los países bálticos y dijo temer una escalada del conflicto en Ucrania.

«Entendemos que estos países se sientan amenazados por razones obvias. Es algo preocupante porque siempre te alarma que algo así pueda desencadenar algo más grande, y esa siempre es una posibilidad», dijo Rubio en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (sur de Suecia).

«Estamos preocupados, lo estamos siguiendo de cerca (…) porque no queremos que lleve a un conflicto más amplio que pueda derivar en algo mucho peor», reiteró Rubio.

Lituania y Letonia emitieron en la mañana del miércoles una alerta por «amenaza aérea», que provocó que los residentes de las zonas afectadas de ambos países buscaran refugio, después de que este martes un caza de la OTAN abatiese un dispositivo no tripulado ucraniano que penetró en el sur de Estonia, procedente de Rusia.

Tanto los gobiernos de los países bálticos como el de Ucrania sostienen que los drones volaban por territorio ruso hacia objetivos en los óblasts de Leningrado y Pskov, en el oeste del país, pero fueron desviados por Moscú fuera de sus fronteras mediante sistemas de guerra electrónica.

Rubio aseguró que Ucrania está recibiendo «más apoyo que nunca» a través de PURL, el programa de compra de armamento estadounidense financiado por Europa, y que su país está dispuesto a seguir ejerciendo de mediador entre Moscú y Kiev para alcanzar una solución al conflicto bélico, siempre que las discusiones sean «productivas».

«Estamos listos para continuar desempeñando ese rol, a pesar de las filtraciones infundadas y de las noticias de que estamos forzando a los ucranianos a tomar esta u otra posición, lo cual no es cierto», afirmó Rubio.

El titular de Exteriores estadounidense se mostró esperanzado en que haya un cambio de la dinámica en el diálogo, interrumpido desde hace meses, para poder reanudar las conversaciones bajo su mediación.

«Estaríamos felices de hacer eso si se presenta la oportunidad de tener conversaciones constructivas y productivas. Tampoco estamos interesados en involucrarnos en un ciclo sin fin de reuniones que no llevan a nada», opinó. EFE

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