Rubio: EE.UU. seguirá apoyando sus demandas por una Nicaragua «libre, justa y democrática»

3 minutos

San José, 15 sep (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este lunes que Washington seguirá apoyando sus demandas por una Nicaragua «libre, justa y democrática» para que los nicaragüenses puedan vivir de nuevo «sin temor a la persecución o las represalias».

En un mensaje a los nicaragüenses en ocasión del 204 de la independencia de Centroamérica, Rubio reafirmó, en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, su «solidaridad con el pueblo nicaragüense en esta importante festividad nacional».

«Los nicaragüenses que viven en su patria y los que han sido forzados al exilio merecen que se restablezca la democracia en su querida nación», resaltó el secretario de Estado estadounidense en el mensaje que fue compartido a la prensa por la Embajada de EE.UU. en Managua.

Y continuó: «Los Estados Unidos seguirán apoyando sus demandas por una Nicaragua libre, justa y democrática, para que puedan vivir de nuevo sin temor a la persecución o las represalias».

El pasado 4 de febrero, durante su visita a Costa Rica, Rubio tildó a Nicaragua, Cuba y Venezuela de «enemigos de la humanidad» a la vez que los acusó de ser los causantes de la crisis migratoria en el hemisferio «porque son países donde su sistema no funciona».

En el caso de Nicaragua, puntualizó, «se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la iglesia Católica y todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen».

Nicaragua es gobernada por Ortega desde 2007 y desde hace ochos años junto con su esposa, Rosario Murillo, designada desde enero pasado copresidenta por una reforma a la Constitución Política.

Rubio dijo entonces que el «régimen» nicaragüense «castiga» a los que amenazan su poder y que han visto cómo miles de nicaragüenses «están huyendo de ese sistema».

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), citados recientemente por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, al menos el 6,5 % de la población nicaragüense ha salido del país entre el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018 y junio de 2023.

La crisis que atraviesa Nicaragua desde entonces ha provocado el mayor éxodo de su historia, superior incluso al de la década de 1980, cuando en el país se libró una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, según el informe ‘Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas’, elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El 15 de septiembre Centroamérica, a excepción de Panamá, conmemora su Independencia de la Corona española, en 1821. EFE

mg/adl/cpy