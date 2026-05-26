Rubio afirma que EEUU sigue dispuesto a mediar en Ucrania pese a amenazas de Rusia

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El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró este martes que Washington sigue dispuesto a mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania, después de que Moscú amenazara con nuevos ataques contra Kiev.

La advertencia de Rusia, que incluyó un llamamiento a los diplomáticos extranjeros para que abandonaran la capital ucraniana, marca una nueva escalada en la guerra que ya dura más de cuatro años. Moscú ha prometido ataques «sistemáticos» contra Kiev, especialmente contra sus «centros de toma de decisiones».

La renovada oferta de Rubio se produce además después de que Rusia golpeara con fuerza a Ucrania durante el fin de semana, incluido el lanzamiento de su misil hipersónico Oreshnik, y tras una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

«Cada vez que se ven estos grandes ataques por parte de uno u otro bando es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible (…) que debe llegar a su fin», dijo Rubio a los periodistas durante una visita oficial a India.

«Estados Unidos está listo y preparado para hacer todo lo que podamos para ayudar a facilitar el fin de esta guerra, y esperamos que la oportunidad se presente en algún momento», añadió.

En el frente, mientras tanto, un ataque ruso durante la noche mató a un hombre de 45 años en Odesa, dijo el funcionario regional Sergii Krasilenko en la plataforma de mensajería Telegram el martes temprano.

– «Abandonen la ciudad» –

El bombardeo ruso del fin de semana, en el que se lanzaron docenas de drones y misiles, mató a cuatro personas y causó daños generalizados en toda la capital ucraniana.

Entre las armas utilizadas por Rusia se encontraba el proyectil Oreshnik, que puede viajar a una velocidad 10 veces superior a la del sonido y es capaz de transportar ojivas nucleares, según Moscú.

Los ataques se produjeron tras las acusaciones rusas de que Ucrania había bombardeado una escuela de formación profesional en la región de Lugansk, ocupada por Rusia, con un saldo de 21 fallecidos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus fuerzas armadas que tomaran represalias.

«En las circunstancias actuales, las Fuerzas Armadas rusas están comenzando a lanzar ataques sistemáticos contra instalaciones militares e industriales ucranianas en Kiev», declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

«Los ataques tendrán como objetivo tanto los centros de toma de decisiones como los puestos de mando (…). Advertimos a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas y las organizaciones internacionales, que abandonen la ciudad lo antes posible», agregó.

Lavrov transmitió la advertencia a Rubio en su llamada telefónica el lunes, en la que lo instó a evacuar a los diplomáticos estadounidenses, informó su oficina.

Cuando se le preguntó al respecto, Rubio dijo a los periodistas el martes que Rusia había «enviado un aviso a todas las embajadas», no solo a la legación de Estados Unidos.

– «Chantaje ruso» –

Rusia ya había pedido a los ciudadanos extranjeros y a los diplomáticos que evacuaran Kiev a principios de este mes, cuando amenazó con ataques masivos contra el centro de la capital si Ucrania interrumpía un desfile militar en la Plaza Roja.

Las misiones diplomáticas occidentales en la ciudad han rechazado ambas advertencias.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo el lunes: «Estamos acostumbrados a las amenazas de Putin. Evacuar está fuera de discusión».

El embajador de la Unión Europea en Kiev dijo en Facebook: «No nos vamos a ir a ningún lado».

Ucrania calificó las amenazas de Rusia como «retórica».

«Ahora les estamos diciendo a nuestros socios que no deben ceder ante todo este chantaje ruso», dijo su ministro de Exteriores, Andrii Sibiga.

Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, el conflicto se ha convertido en el más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a los combates se han estancado en los últimos meses debido al conflicto en el Medio Oriente.

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