Rubio dialoga con canciller de Reino Unido sobre cierre de Ormuz a horas del fin del plazo

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Washington, 7 abr (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó este martes con la canciller de Reino Unido, Ivette Cooper, sobre los ataques de Washington e Israel a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el presidente, Donald Trump, dio a Teherán para que reabra el paso.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los diplomáticos abordaron el «bloqueo de facto» del estrecho por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, durante una conversación telefónica.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento, agregó que durante la comunicación se resaltó «la necesidad de esfuerzos internacionales para garantizar la libre circulación del transporte marítimo y el acceso de los suministros energéticos a los mercados mundiales».

El diálogo entre ambos jefes de la diplomacia de sus respectivos países sucedió en medio de «negociaciones intensas» entre Trump e Irán, de acuerdo con la cadena Fox News.

El mandatario tiene sobre su mesa una propuesta lanzada por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, para extender el ultimátum dos semanas más y de acuerdo con la Casa Blanca, la está examinando.

La última contraoferta que hizo Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país.

En el inicio de la jornada, Trump amenazó con aniquilar «toda una civilización» si Irán no abría Ormuz antes de la finalización del plazo, que este fin de semana se extendió a las 20:00 horas de Washington de este martes (00:00 GMT).

Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo.

Ante las amenazas y la finalización del plazo, países de Oriente Medio han pedido a su población resguardarse ante posibles ataques en las próximas horas. EFE

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