Rubio firma en Armenia documentos sobre la ‘ruta de Trump’ y tierras raras

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Ereván, 26 may (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán, firmaron este martes en Ereván tres documentos sobre cooperación bilateral, incluido un acuerdo marco para la implementación del conocido como el «corredor de Trump» en el sur de Armenia y la cooperación en el ámbito de tierras raras.

Durante la ceremonia transmitida en directo por la televisión ambos diplomáticos también firmaron una Carta sobre Alianza Estratégica Integral.

A la firma de los documentos le precedió un breve encuentro entre Rubio y Mirzoyán en el aeropuerto de Zvartnots, donde el secretario de Estado hizo una escala durante su retorno de la India a Estados Unidos.

Más tarde, ambos funcionarios realizaron declaraciones para la prensa.

Mirzoyán se congratuló por el nivel actual de las relaciones entre Ereván y Washington y agradeció a Rubio por encontrar tiempo en su apretada agenda para visitar Armenia.

El ministro armenio aseguró que todos los acuerdos firmados son beneficiosos para ambas partes y destacó, en particular, la importancia de la ‘ruta de Trump’ para llevar la paz a la región del Cáucaso Sur al enlazar territorio azerbaiyano y armenio hasta Turquía.

Rubio, por su parte, destacó que Washington y Ereván están cooperando en «muchos ámbitos». A su vez, elogió el papel del primer ministro del país, Nikol Pashinián, en la construcción de un futuro mejor para el país y destacó la valentía y la entrega de los políticos armenios a esa causa.

Rubio aseguró que Estados Unidos se alegra de ser parte de ese proceso y está dispuesto a hacer más en beneficio de las relaciones bilaterales.

La visita relámpago tuvo lugar justo cuando las relaciones entre Armenia y Rusia atraviesan una profunda crisis, y después de que Rubio mantuviera una conversación telefónica con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Además, se produce a menos de dos semanas de las elecciones parlamentarias en las que Contrato Cívico, el partido del primer ministro, es el principal favorito.

En vísperas de estos comicios, las autoridades rusas han suspendido la importación de agua mineral y de flores, además de vino y coñac a varias empresas armenias, a lo que podrían seguir sanciones a frutas y verduras.

No obstante, según algunos expertos, estos pasos lejos de favorecer a fuerzas prorrusas dentro de Armenia, pueden consolidar en torno al poder incluso a los detractores de la política del actual Gobierno.EFE

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