Rubio llega a Filipinas mientras EEUU condena las acciones «peligrosas» de China

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Estados Unidos condenó las «acciones peligrosas y agresivas» de Pekín tras un enfrentamiento con la Armada filipina en el mar de China Meridional, al tiempo que su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, llegó a Manila este martes para asistir a una reunión de países del sudeste asiático.

«Estados Unidos condena las acciones peligrosas y agresivas de China contra el personal de la Armada de Filipinas. (…) El preocupante patrón de provocaciones de China contra las operaciones marítimas legítimas de Filipinas socava la paz y la estabilidad regionales», afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio aterrizó en Manila el martes por la mañana para asistir a una cita con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), integrada por 11 miembros.

Aunque su comitiva no ha confirmado públicamente que se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, quien también estará en la capital filipina el miércoles y el jueves, el secretario de Estado ha dicho que está abierto a esa posibilidad.

En un artículo de opinión publicado en medios filipinos el martes por la mañana, Rubio destacó el compromiso de Washington «con la libertad de navegación en el sudeste asiático», al tiempo que reafirmó el apoyo defensivo de Estados Unidos en la región.

«Esta libertad no está garantizada en absoluto. Si estas aguas quedaran bajo el control de una potencia dispuesta a utilizar el comercio como arma geopolítica, tanto Estados Unidos como los Estados de la Asean enfrentarían nuevas y graves amenazas a su soberanía, seguridad y futuro económico», escribió, en una clara alusión a China.

Pekín reclama la soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional, una ruta comercial global vital, a pesar de un fallo internacional que sostiene que sus pretensiones carecen de fundamento legal.

Varios Estados miembros de la Asean, entre ellos Filipinas, tienen reclamaciones territoriales que se superponen a las de Pekín.

El ejército filipino acusó el lunes a la guardia costera china de herir a uno de sus marineros en una zona en disputa de esas aguas.

La guardia costera china calificó la versión de los hechos de Manila como una «distorsión total de la verdad».

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