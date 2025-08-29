Rumanía adopta nuevas medidas de austeridad para reducir el déficit público, del 9,3 %

Bucarest, 29 ago (EFE).- El Gobierno de Rumanía aprobó este viernes un segundo paquete de austeridad con recortes en el sector público y reformas fiscales, tras el primero adoptado en julio, con el fin de reducir el déficit, que en 2024 supuso el 9,3 % del PIB, el mayor de la Unión Europea (UE).

Todos los componentes del nuevo paquete «son necesarios para implementar políticas públicas que nos permitan tener un Estado más saludable, eficiente y respetuoso con el trabajo», declaró el primer ministro rumano, el conservador Ilie Bolojan, en rueda de prensa en Bucarest.

El jefe de Gobierno expresó su confianza en que el nuevo paquete será adoptado la próxima semana en el Parlamento.

La segunda ola de impopulares medidas para consolidar las cuentas del Estado incluye recortes de sueldos de altos funcionarios públicos y reducciones de las plantillas en la administración local y del número de miembros de las juntas directivas de las empresas estatales.

En la reforma fiscal en curso se introducen nuevos impuestos, entre ellos uno especial sobre las ganancias y la propiedad, o una tasa de 5 euros para los paquetes comprados a través de plataformas no pertenecientes a la UE, al tiempo que se aumentan otros, como la tributación sobre los beneficios del capital.

Otras modificaciones, como las que afectan al sistema de Sanidad, buscan reducir la corrupción y la burocracia, mientras que se decidió aumentar progresivamente la edad de jubilación de los magistrados hasta 65 años en 2036, desde los 48-50 años actuales.

A ello se añadirá una reforma de la administración pública que será debatida el próximo domingo, según avanzó hoy Bolojan.

Su Ejecutivo, una coalición cuatripartita de centroderecha y proeuropea que asumió el poder en junio pasado, ha dividido este segundo paquete en seis leyes para evitar que un posible rechazo parcial del Tribunal Constitucional afecte a todo el paquete.

Ya el primer paquete, que en parte entró en vigor el pasado día 1 con subidas del IVA y otros impuestos, así como rebajas de pensiones y salarios de los funcionarios públicos, ha desatado protestas de trabajadores de varios sectores.

Con la suspensión de parte de sus tareas, los magistrados llevan varios días protestando contra los recortes en su sector.

También han organizado protestas los funcionarios municipales, mientras que las asociaciones de docentes han convocado manifestaciones para el 8 de septiembre. EFE

