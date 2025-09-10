Rumanía despliega cazas ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo

Bucarest, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado de que desplegó dos cazas F-16 ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo en la madrugada del martes al miércoles, la misma noche en la que Polonia afirma haber derribado tres de esos aparatos de Rusia que invadieron su territorio.

El Ministerio informó en un comunicado que en la noche del 9 al 10 de septiembre los radares de vigilancia detectaron un grupo de drones aéreos en la zona de Vâlcov, una ciudad ucraniana a orillas del Danubio cerca de la frontera con Rumanía.

Dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea Rumana despegaron a las 00.59 (22.59 GMT) de la Base Aérea de Feteşti, sur este del país, para investigar la presencia de esos drones.

Esa patrulla detectó ninguna intrusión de aeronaves en el espacio aéreo rumano y a las 02.35 se levantó la alerta y las aeronaves regresaron a su base.

Durante la alerta, los residentes del condado de Tulcea, cerca de la frontera con Ucrania, recibieron un mensaje en sus móviles para que extremaran las precauciones.

Desde el comienzo de la agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022 en Rumanía han caído 29 drones rusos, según el portal de noticias especializado monitorulapararii.ro.

El ministro de Defensa rumano, Ionuţ Moşteanu, afirmó hoy en la red social Facebook que lo ocurrido incidente en Polonia es una violación inaceptable del espacio aéreo de un aliado de la OTAN y unapeligrosa escalada por parte de Rusia y que Rumanía «responderá con firmeza» a cualquier intento de Rusia de poner en peligro la seguridad europea.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó este miércoles que durante la pasada madrugada se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y aseguró que se derribaron tres de los aparatos.

Tusk afirmó que Polonia invocará el artículo 4 del Tratado de la OTAN que contempla que los aliados “se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada».EFE

