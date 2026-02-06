Rusia: «No hemos visto ninguna invitación oficial de EEUU» para negociaciones de desarme

1 minuto

Ginebra, 6 feb (EFE).- Rusia afirmó este viernes, en una reunión de la Conferencia de Desarme de la ONU, no haber visto ninguna invitación oficial por parte de Estados Unidos para entablar nuevas negociaciones de desarme, tras la expiración anoche del tratado START III, el último para el control de armamento nuclear que estaba vigente.

En esta reunión, el embajador ruso ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov, preguntó al representante de Estados Unidos si traía con él una invitación formal «para iniciar negociaciones sin condiciones previas».

Agregó que esto solo podría considerarse en caso de que se creen «las condiciones adecuadas» para entablar «un diálogo amplio», en el que sostuvo que también deberían participar Francia y el Reino Unido, dos países nucleares y aliados de Estados Unidos en la OTAN. EFE

