Rusia admite ataque masivo contra Ucrania con fuerza aérea, drones, misiles y artillería

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Moscú, 24 mar (EFE).- El ejército ruso atacó masivamente la pasada noche con misiles, drones y artillería los aeródromos y la infraestructura militar de Ucrania, informó este martes el Ministerio de Defensa ruso.

«Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas ucranianos contra objetivos civiles en Rusia, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo utilizando armas de precisión de largo alcance (…) contra instalaciones militares ucranianas que producen diversos tipos de misiles y componentes, así como aeródromos militares», señala el comunicado castrense.

Además, atacaron con drones, aviación, misiles y artillería puntos de despliegue temporal de las tropas ucranianas en 142 distritos del país vecino.

«Las Fuerzas Armadas rusas atacaron infraestructura de transporte ucraniana», así como «centros de entrenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance», añadió, precisando que todos los objetivos designados fueron alcanzados.

La parte ucraniana señaló que el ataque masivo enemigo dejó al menos tres víctimas mortales en las regiones de Zaporiyia y Poltava, donde además se registraron más de una decena de heridos.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el bando ruso utilizó un total de 34 misiles y 392 drones de larga distancia, entre ellos unos 250 shaheds (drones iraníes fabricados en Rusia).

Del conjunto de misiles, siete eran balísticos, 23 de crucero y los otros cuatro misiles aéreos guiados.

Ucrania logró derribar los 23 misiles de crucero y dos misiles aéreos guiados, además de neutralizar 365 drones. EFE

mos/ah