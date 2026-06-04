Rusia admite que el 96 % de los agentes extranjeros no son financiados desde el exterior

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Moscú, 4 jun (EFE).- El viceministro de Justicia ruso, Oleg Sviridenko, admitió este jueves que el 96 % de las personas y entidades declaradas el año pasado como ‘agente extranjero’, etiqueta que limita los derechos fundamentales, no cuentan con financiación del exterior, uno de los principales requisitos cuando se creó esa categoría.

«Si este indicador se mantuviera hoy, solo el 4 % de los agentes extranjeros estarían involucrados ¿Se lo imaginan?», afirmó el representante de la Justicia rusa, citado por el diario Kommersant.

Sviridenko celebró que se hayan impuesto otros requisitos para la categorización de agente extranjero e informó de que en 2025 incluyeron a 215 sujetos en ese listado, de los cuales 182 son personas físicas.

Desde su creación en 2012 hasta 2022 la financiación extrajera era una de las condiciones para otorgar la denominación de agente extranjero.

A partir del inicio de la guerra de Ucrania ese mismo año, cualquier persona que reciba apoyo extranjero o, según las autoridades judiciales, «esté bajo influencia extranjera de otras formas» puede ser declarado como tal.

Hasta ahora, el listado de agentes extranjeros incluye a más de 1.200 personas y organizaciones, y gran parte de ellos son periodistas.

El 80 % de los nuevos agentes extranjeros fueron incluidos por manifestarse contra la guerra de Ucrania o apoyar a Kiev, según el portal independiente Meduza.

La etiqueta de agente extranjero sirve a las autoridades para denigrar públicamente a un sujeto y privarle de derechos contradiciendo la propia Constitución rusa. Ello ha permitido al Kremlin censurar a la oposición política y a los medios de comunicación críticos. EFE

mos/psh