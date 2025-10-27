Rusia afirma haber tomado tres localidades ucranianas en Zaporiyia y Dnipropetrovsk

Moscú, 27 oct (EFE).- Las fuerzas rusas tomaron tres localidades ucranianas en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, como parte de los esfuerzos para capturar el importante bastión ucraniano de Hulyaipole, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

«Las unidades de la agrupación militar Vostok (Oriente) penetraron en las defensas enemigas y liberaron las localidades de Novonikoláivka y Privolne de la región de Zaporiyia, así como Yegorivka, de la región de Dnipropetrovsk», indicó el mando ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Las fuerzas rusas avanzan en este sector con el fin de atacar por la retaguardia las líneas de defensa ucranianas en la anexionada región de Zaporiyia y presionar Huliaipole desde el sur y el este.

Estos esfuerzos se suman a los avances en las ciudades de Kúpiansk (Járkov) y Pokrovsk (Donetsk), que las fuerzas rusas lograron cercar este fin de semana con el objetivo de hacerse con el control desde el norte y el sur de las dos principales plazas fuertes del ejército ucraniano en el Donbás: Sloviansk y Kramatorsk.

El presidente ruso, Vladímir Putin, quien exige a Kiev el repliegue del Donbás, mantiene que su ejército tiene la iniciativa en todos los sectores del frente y que puede lograr sus objetivos en el campo de batalla.EFE

