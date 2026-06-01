Rusia anuncia el desarrollo de proyectos conjuntos con Cuba en energía y otros sectores

1 minuto

Moscú, 1 jun (EFE).- Moscú y La Habana están desarrollando e implementando varios proyectos conjuntos en los sectores de energía, agricultura y biofarmacéutica, señaló este lunes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

«Se están desarrollando e implementando varios proyectos conjuntos prometedores en energía, metalurgia, transporte, agricultura, biofarmacéutica, biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, y educación», aseguró el número dos de la diplomacia rusa, citado por la agencia Interfax.

Riabkov afirmó que Moscú y La Habana sostendrán nuevos contactos para abordar sus relaciones en el marco de la celebración del Foro Económico de San Petersburgo, que arranca el miércoles.

Agregó que Rusia tiene presente la situación en torno a la isla durante sus contactos con la parte estadounidense.

«El tema de la presión de Washington sobre Cuba está presente en nuestros contactos con los estadounidenses», señaló.

En este sentido, recordó que los enfoques de Rusia y Estados Unidos sobre la situación «difieren radicalmente».

«Comprendemos la compleja situación en la que se encuentra Cuba como consecuencia del bloqueo ilegal estadounidense y la creciente presión, y no podemos permanecer indiferentes al respecto», aseveró.

Cuba y la Unión Económica Eurasiática, liderada por Moscú e integrada también por Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia, acordaron la semana pasada una hoja de ruta para estrechar la cooperación en los sectores económico, comercial y científico.EFE

mos/mgr