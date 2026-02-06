Rusia anuncia la toma de una localidad fronteriza en la región ucraniana de Sumi

Moscú, 6 feb (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes la toma de la localidad de Popivka, en la región ucraniana de Sumi.

Según el parte militar, Popivka, en la frontera con Rusia, fue conquistada por unidades del grupo Séver (Norte).

El pueblo se encuentra cerca de Visoke, que los militares rusos tomaron a finales de diciembre de 2025, según Defensa.

Según blogueros militares rusos, la extensión de control de las fuerzas rusas en Sumi se enmarca en los esfuerzos del ejército para crear una “zona de seguridad” en la frontera y permite el acceso a importantes carreteras de la zona.

El presidente ruso, Vladímir Putin, encargó en mayo de 2025 establecer una “zona de seguridad” en la frontera entre Rusia y Ucrania, que incluye parte de las regiones de Járkov y Sumi, colindantes con las rusas Kursk, Bélgorod y Briansk, las más afectadas por la guerra.EFE

