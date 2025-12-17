Rusia asegura que se dan «las condiciones reales» para que la guerra continúe en 2026

Moscú, 17 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, aseguró hoy que se dan «las condiciones reales» para que la guerra en Ucrania continúe en 2026 debido a la postura de Kiev y de sus aliados europeos.

«Las fuerzas de la OTAN comenzaron los preparativos a marchas forzadas para un enfrentamiento con Rusia en la década de 2030. Esta política genera condiciones reales para continuar las acciones bélicas en el año venidero, 2026», afirmó el ministro ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia.

Para ello, señaló, «es necesario continuar imponiendo nuestra voluntad al enemigo, actuar por adelantado, perfeccionar constantemente los métodos de guerra».

«Es necesario continuar destruyendo las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aniquilando sus agrupaciones militares», añadió.

«La misión clave para el año venidero radica en conservar e incrementar el ritmo de la ofensiva alcanzado», sostuvo, al pronosticar como «inevitable» el desmoronamiento de las fuerzas enemigas debido al avance imparable de las fuerzas rusas.

Belousov destacó que durante 2025 las fuerzas rusas «redujeron a la tercera parte el potencial militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania», mientras que «Kiev ha perdido su capacidad de reponer sus agrupaciones militares por medio de la movilización forzosa de sus ciudadanos».

«A fin de cuentas se confirmó lo que era evidente desde el principio: el colapso de las defensas del Ejército ucraniano es inevitable. Finalmente, hasta los patrocinadores occidentales de Kiev lo han comprendido claramente», aseveró.EFE

