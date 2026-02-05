Rusia avisa Armenia del peligro del acercamiento a Occidente en detrimento otras alianzas

2 minutos

Moscú, 5 feb (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, avisó este jueves al presidente del Parlamento armenio, Alén Simonián, del peligro del acercamiento de Ereván con Occidente “en detrimento de la cooperación con aliados tradicionales”.

Según un comunicado de Exteriores, durante la reunión con Simonián en Moscú, el jefe de la diplomacia rusa reafirmó el compromiso de Moscú con “la rápida implementación práctica de iniciativas destinadas a fortalecer los lazos político-militares, económico-comerciales y humanitario-culturales” con Ereván.

“Se llevó a cabo un intercambio de opiniones franco y sustancial sobre temas de actualidad en las relaciones ruso-armenias”, agregó la nota.

El propio Lavrov dijo durante la reunión con Simonián que Ereván no puede unirse en un futuro a la Unión Europea si es miembro de la Unión Económica Euroasiática, creada en el espacio postsoviético.

La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, afirmó, por su parte, Rusia desea ver una “Armenia próspera y con una situación política estable», porque Rusia valora mucho los vínculos con el pueblo armenio.

“Creo que nuestro diálogo parlamentario continuará, porque responde a los intereses de ambos países y de nuestros pueblos», afirmó durante una reunión con Simonián.

El presidente del Parlamento armenio, dijo, por su parte, que su país “no intenta cambiar de rumbo” para estar con un polo u otro, pero sí tiene una “política exterior propia” y su propia visión de los acontecimientos, “especialmente después de la guerra de 2020” en Nagorno Karabaj.

A la vez, insistió en que Armenia no trata de hacer nada que esté dirigido contra Rusia, un país amigo.

Las relaciones entre Ereván y Moscú se deterioraron tras la guerra en Nagorno Karabaj y la falta de la respuesta de la alianza militar OTSC, liderada por Rusia, a las peticiones de ayuda de Armenia ante las incursiones de tropas azerbaiyanas en su territorio. EFE

mos/rod