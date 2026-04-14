Rusia casi duplicó en marzo los ingresos por exportación de petróleo, con 19.040 millones

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París, 14 abr (EFE).- Rusia ingresó 19.040 millones de dólares por las exportaciones de petróleo en marzo, lo que supone casi duplicar los obtenidos en febrero, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), y eso esencialmente gracias a la escalada del precio del barril por efecto de la guerra en Oriente Medio.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este martes, la AIE indica que en marzo las exportaciones rusas aumentaron hasta 7,13 millones de barriles diarios (mb/d) frente a los 6,81 mb/d de febrero, una cifra en cualquier caso inferior a la media mensual del pasado año y muy por debajo de los más de 8 mb/d que vendía al comienzo de la invasión de Ucrania en 2022.

La principal razón de que se dispararan los ingresos en marzo (habían sido de 9.750 millones de dólares en febrero) fue el tirón de los precios.

Aunque a causa de las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania tiene que vender a precios muy por debajo de los del mercado, Rusia consiguió el mes pasado colocar su crudo a 78,38 dólares el barril, más del doble de los 32,70 dólares en febrero.

En conjunto, encajó 11.500 millones de dólares en marzo por el crudo, frente a los 6.040 millones de febrero, y en el caso de los derivados del petróleo, le reportaron 7.590 millones frente a 3.710. Los precios a los que comercializó el diésel y el fuel dieron un salto del 88 % y del 93 % en solo un mes.

India se convirtió en marzo en el principal cliente del crudo ruso, con 2 mb/d, lo que significa 930.000 barriles diarios (b/d) más que en febrero, después de que Estados Unidos decidiera levantar a partir del 5 de marzo restricciones a ese comercio para tratar de bajar la tensión en el mercado del petróleo provocada por la guerra que desencadenó, junto a Israel, contra Irán desde el 28 de febrero.

China se quedó con 1,8 mb/d del crudo ruso en marzo (de un total de 4,62 mb/d), y pasó a ser su segundo mayor cliente.

Más allá del espectacular incremento de los ingresos petroleros inducidos por el conflicto en Oriente Medio, la AIE ha reducido sus previsiones sobre la producción de petróleo de rusia en 120.000 barriles diarios para lo que queda de este año, debido a los repetidos ataques ucranianos que están sufriendo sus refinerías y sus infraestructuras portuarias.

Sólo en el segundo trimestre, el recorte será de unos 330.000 barriles diarios en el caso del crudo. Los autores del informe precisan que la serie de ataques sufridos en puertos rusos del Báltico y del mar Negro han reducido en 450.000 barriles diarios sus exportaciones, si se comparan con la media en marzo. EFE

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