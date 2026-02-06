Rusia cerrará centros de pasaportes en región separatista georgiana tras polémica

Moscú, 6 feb (EFE).- Rusia cerrará los centros de emisión de sus pasaportes en la región separatista georgiana de Abjasia, reconocida por Moscú como un país independiente, anunciaron hoy fuentes oficiales.

“Dado que los políticos abjasios, incluidos algunos diputados de la Asamblea popular, cuestionan la legalidad del funcionamiento de los mencionados puntos, la parte rusa, que respeta la soberanía de la república independiente de Abjasia, se ve obligada a tomar una decisión sobre la suspensión de su trabajo», indicó la embajada rusa en Abjasia.

En un comunicado citado por las agencias rusas, la legación diplomática recuerda que los polémicos puntos fueron creados en base a un acuerdo bilateral que entró en vigor en abril de 2025.

Tras el cierre de esos centros, las actividades para la emisión de pasaportes para abjasios se realizarán en territorio ruso, concluyó.

Según la prensa abjasia, los diputados compartieron previamente sus dudas acerca de la legalidad de la tramitación de pasaportes rusos en su territorio al jefe del Ministerio del Interior de Abjasia y el dirigente de la Oficina de Pasaportes.

La reunión se celebró a puerta cerrada, pero los parlamentarios dijeron luego a los periodistas que a día de hoy “no existe ni un solo documento que permita la emisión de pasaportes rusos en Abjasia” y que ese argumento fue respaldado por el Ministerio del Interior que recomendó detener las respectivas actividades.

Moscú reconoció la independencia de las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur tras una breve guerra con Tiflis en agosto de 2008, que llevó a Georgia a romper sus lazos diplomáticos con Rusia. EFE

mos/ah