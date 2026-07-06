Rusia cita a embajadora de Suecia tras ataques de drones contra su Embajada

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Moscú, 6 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia citó hoy a la embajadora de Suecia en Moscú, Christina Johannesson, tras los ataques de drones perpetrados el pasado 2 de julio contra la Embajada rusa en ese país, según informó hoy la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

«Hoy citamos a la embajadora de Suecia al Ministerio de Exteriores», afirmó en declaraciones a TASS.

Según Zajárova, la sede diplomática rusa en Suecia «no solo enfrenta cierta amenaza teórica, sino que ha sido víctima de ataques directos de drones, lanzados contra sus instalaciones» periódicamente.

«Le recordaremos sobre los compromisos de Suecia respecto a la Convención de Viena (sobre relaciones diplomáticas) y las promesas hechas por Estocolmo. Tendremos que hacerlo nuevamente», dijo.

La diplomacia rusa denunció la semana pasada que su sede diplomática fue atacada por dos drones, uno de los cuales, que cayó en territorio de la legación, portaba una imitación de un artefacto explosivo, mientras que otro lanzó un recipiente con pintura roja.

La Embajada señaló que «esto no es simplemente una provocación, sino un intento deliberado de amedrentar a los empleados de la misión rusa», y responsabilizó directamente a Estocolmo de esta situación. EFE

mos/ah