Rusia critica a la ONU por incluirla en su ‘lista negra’ de violencia sexual en guerras

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Naciones Unidas, 4 jun (EFE).- El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, criticó a la organización este jueves por incluir a su país, por primera vez, en la lista negra de los países sospechosos de cometer violencia sexual en zonas de conflicto.

«Nos sentimos profundamente decepcionados, y diría incluso indignados, por la decisión claramente sesgada y politizada del secretario general de la ONU de incluir a las fuerzas de seguridad rusas en la lista de partes responsables de actos de violencia sexual», aseguró Nebenzia en una comparecencia a las puertas del Consejo de Seguridad.

La ONU incluyó a Rusia y a Israel en su último informe sobre el uso de violaciones, esclavitud sexual y secuestros como armas, presentado hace unos días por la representante especial de la organización para este asunto, Pramila Patten.

El anexo del informe, correspondiente a 2025, acusa a Moscú de haber llevado a cabo violaciones y abusos sexuales contra prisioneros de guerra y detenidos durante la guerra de Ucrania.

Según Nebenzia, el informe contiene información inculpatoria que «no se puede verificar» y aseguró que los criterios para llegar a esas conclusiones son «superficiales, están mal estructurados y no tienen ningún análisis de fondo».

«Da la impresión de que el documento se elaboró de forma superficial y con la intención de llegar a un resultado predeterminado para desacreditar a Rusia y ocultar las acciones ilegales del régimen de Kiev», declaró.

El representante ruso insistió en acusar a la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania de tener un «sesgo antirruso».

La reacción del representante ruso sigue la misma línea que la del Ministerio de Exteriores israelí, que arremetió contra el secretario general de la ONU, António Guterres, por la decisión «vergonzosa y absurda» de incluirlo en la lista.

El informe acusa al Ejército israelí de abusos cometidos contra palestinos en Gaza y Cisjordania. EFE

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