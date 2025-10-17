The Swiss voice in the world since 1935

Rusia defiende la elección de Hungría, miembro de OTAN y UE, como sede cumbre Putin-Trump

Moscú, 17 oct (EFE).- El Kremlin defendió hoy la elección de Hungría, pese a ser miembro de la OTAN y la Unión Europea (UE), como sede de la próxima cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump.

«Hungría, un país de la OTAN y la UE, mantiene una posición especial en relación con su soberanía, desde el punto de vista de la defensa de sus intereses nacionales. Esto, sin duda, despierta el respeto de ambos líderes», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica, en la que confirmó que Putin abordó dicho asunto por teléfono con el primer ministro húngaro, Víktor Orbán.EFE

