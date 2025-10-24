Rusia derriba 136 drones en segunda jornada consecutiva de ataques masivos ucranianos

Moscú, 24 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche y esta mañana 136 drones de ala fija sobre el territorio del país y la anexionada Crimea, en una segunda jornada consecutiva de ataques masivos ucranianos, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram.

Según un primer parte castrense, durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 111 drones ucranianos sobre doce regiones del país, incluida la de Moscú, y en la península de Crimea, donde fueron abatidos siete aparatos.

El mando militar precisó que 66 de estos drones fueron abatidos en regiones fronterizas con Ucrania.

En un segundo comunicado publicado poco después, también en Telegram, Defensa informó del derribo de otros 25 aparatos no tripulados de ala fija entre las 07:00 y 08:00 hora de Moscú (GMT+3).

Al menos cinco personas, entre ellas un niño, resultaron heridas al impactar un dron en un edificio de viviendas en la ciudad de Krasnogorsk, colindante con la capital rusa, informó el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

Debido al ataque con drones, seis aeropuertos, incluidos dos de Moscú -Domodiédovo y Zhukovski-, suspendieron temporalmente sus operaciones.

El jueves, según el mando militar ruso, las defensas antiaéreas rusas derribaron 143 drones sobre el territorio del país, en lo que fue el mayor ataque aéreo ucraniano en más de dos semanas.

Desde agosto pasado, Ucrania ha redoblado sus incursiones aéreas contra las infraestructuras petroleras y gasísticas de Rusia con el propósito de mermar sus capacidades de suministro de combustible, así como los ingresos por su exportación. EFE

