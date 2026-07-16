Rusia derriba 375 drones ucranianos en casi veinte regiones y la anexionada Crimea

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(Añade muerto en la región de Yaroslavl)

Moscú, 16 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 375 drones ucranianos en 18 regiones de la parte europea del país, ataques en los que murió al menos una persona.

El muerto se produjo en la región de Yaroslavl, donde también hubo cuatro heridos, según informó el gobernador, Mijaíl Yevráev, en su canal de Telegram.

Los aparatos no tripulados enemigos golpearon, entre otros, objetivos en las regiones de Moscú, Kaluga, Tver, Sarátov y Tula, según el parte de guerra matutino del Ministerio de Defensa ruso.

También atacaron las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk, y las sureñas Krasnodar, Volgogrado, Stávropol, Rostov y Smolensk, además de objetivos en la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

En particular, en Sarátov, más de 800 kilómetros al sureste de Moscú, los drones enemigos causaron daños en la infraestructura civil de la ciudad de Engels, que acoge un aeródromo militar ruso, castigado en varias ocasiones por Kiev.

El gobernador, Román Busarguin, aseguró que, según datos preliminares, no se habrían producido heridos en el ataque contra dicha región.

El canal de Telegram Astra publicó fotos y vídeos de testigos oculares en los que se puede ver cómo uno de los drones alcanzó un edificio de viviendas.EFE

mos/mgr