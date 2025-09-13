Rusia derriba 42 drones ucranianos sobre siete regiones, incluida la península de Crimea
Moscú, 13 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 42 drones ucranianos sobre siete regiones, lo que incluye la anexionada península de Crimea.
Según el parte de Defensa, las otras regiones afectadas fueron Rostov, Kursk y Bélgorod, que limitan con Ucrania, Smolensk, Kaluka y Volgogrado.
Una joven de 20 años resultó herida en Bélgorod debido a la explosión de un aparato no tripulado, que le causó numerosas heridas de metralla y una conmoción cerebral.
Los ataques con drones de ala fija tuvieron lugar desde las 23.00 del viernes a las 06.00 del sábado, precisó el comunicado castrense.
La pasada madrugada Rusia derribó 221 drones de ala fija ucranianos, nueve de los cuales se dirigían a Moscú.
El Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas.EFE
