Rusia derriba otros 71 drones ucranianos desde región de Tatarstán hasta costas de Crimea

Moscú, 9 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas han derribado este sábado otros 71 drones ucranianos, que apuntaban a objetivos desde la región de Tatarstán a las costas de la anexionada península de Crimea.

Según el Ministerio de Defensa, quince drones fueron abatidos sobre Briansk; doce en Kaluga; diez sobre Krasnodar; siete en Tula; cuatro en Kursk; cuatro en Oriol; tres en Tatarstán; tres en Crimea; dos en Riazán y uno en Adiguea.

Además, las baterías rusas derribaron ocho drones en la región de Moscú, alguno de los cuales se dirigía a la capital.

Estos aparatos no tripulados de ala fija fueron derribados entre las 8 de la mañana y las 15.30 hora local (GMT +3).

Precisamente, el Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró hoy haber golpeado un almacén de drones kamikaze Shahed de diseño iraní en Tatarstán, a unos 1.300 kilómetros de su frontera.

Según este comunicado, el ataque provocó una explosión y un incendio en el edificio empleado como centro logístico, situado en la localidad de Kizil-Yul.

El arsenal atacado se encuentra a unos 30 kilómetros de un importante centro de producción donde se ensamblan drones Shahed en Yelabuga, también en Tatarstán.

Durante la noche fueron abatidos 118 drones ucranianos sobre más de una decena de regiones rusas, desde la costa del mar Negro a las afueras de Moscú.

Ucrania había atacado la víspera territorio ruso con una treintena de drones de ala fija, según Defensa.

El ataque masivo se produjo coincidiendo con el anuncio de que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EE.UU., Donald Trump, se reunirán el próximo 15 de agosto en Alaska para buscar un arreglo al conflicto.

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió en X que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y «nacen muertas», al tiempo que descartó concesiones territoriales al Kremlin.

«Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete», dijo.EFE

