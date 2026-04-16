Rusia dice que condenó a un polaco a 13 años de prisión por combatir para Ucrania

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Un tribunal instalado por Rusia en el este de Ucrania sentenció a un polaco a 13 años de prisión por combatir para Kiev, informó este jueves el fiscal general ruso.

Se trata de la última de una serie de condenas de prisión ordenadas por Rusia contra nacionales prisioneros de guerra extranjeros, capturados por sus fuerzas en el campo de batalla.

Rusia los acusa de ser «mercenarios», en lugar de tratarlos como prisioneros de guerra, un estatus que otorga cierta protección según la Convención de Ginebra.

El hombre, de 47 años e identificado por la corte como Krzysztof Flaczek, fue capturado en noviembre de 2024 cerca de la ciudad de Chasiv Yar, declaró el fiscal general de Rusia.

El fallo fue pronunciado por la Corte Suprema de la región de Lugansk, una de las regiones del este de Ucrania que Rusia afirma haberse anexionado y que considera como parte de su territorio.

Ambos bandos han reclutado a combatientes extranjeros en el marco de esta guerra.

Rusia ha sido acusada de haber obligado a cientos de personas a luchar en el frente, sobre todo de África, Asia y Asia central.

Corea del Norte también envió un contingente de miles de hombres para apoyar al ejército ruso.

Por su parte, Ucrania ha reclutado sobre todo a exmilitares occidentales y a cientos de colombianos y georgianos, que empuñaron las armas por razones ideológicas o por dinero.

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