Rusia dice que los planes europeos de dar más drones a Ucrania son una drástica escalada

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Moscú, 15 abr (EFE).- Los planes europeos de aumentar los suministros de drones a Ucrania constituyen una drástica escalada del conflicto, aseguró este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado.

«En lugar de fortalecer la seguridad de los estados europeos, los líderes europeos con sus acciones están arrastrando cada vez más sus países a la guerra con Rusia», afirmó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

La nota agrega que los líderes de varios países europeos decidieron el pasado marzo aumentar la producción y el suministro de drones a Ucrania para ataques en territorio ruso.

Para eso «se prevé un aumento significativo en la producción de vehículos aéreos no tripulados para el régimen de Kiev mediante el incremento de la financiación a empresas ucranianas y conjuntas en países europeos que fabrican drones de ataque y sus componentes».

«Consideramos esta decisión como un paso deliberado que conduce a una escalada drástica de la situación político-militar en toda Europa y a la progresiva transformación de estos países en la retaguardia estratégica de Ucrania», añade el comunicado.

Defensa alertó que esta decisión conlleva «consecuencias impredecibles».

«Los ciudadanos europeos deben (…) conocer las direcciones y ubicaciones de las empresas ucranianas y las empresas conjuntas que fabrican drones y sus componentes para Ucrania en sus respectivos países», indica el comunicado.

En este sentido, Defensa publicó una lista en la que se afirma que las filiales de empresas ucranianas que fabrican vehículos aéreos no tripulados y sus componentes se encuentran en Londres, Mildenhall y Leicester (Reino Unido), Múnich (Alemania), Stovring (Dinamarca), Riga (Letonia), Vilna (Lituania), Hengelo (Países Bajos), Mielec y Tarnów (Polonia), y Praga (República Checa).

Además, según los militares rusos, las empresas extranjeras que fabrican componentes para las Fuerzas Armadas ucranianas operan en Hanau (Alemania), Madrid (España), Venecia y otras localidades de Italia, así como en Praga y Velká Biteš (República Checa), Haifa y Or Yehuda (Israel), Ankara y Yalova (Turquía). EFE

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