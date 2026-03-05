Rusia echa en cara a monarquías del golfo Pérsico no condenar el ataque contra Irán

Moscú, 5 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, echó hoy en cara a las monarquías del golfo Pérsico no condenar desde un principio el ataque de Estados Unidos contra Irán, durante una reunión con embajadores en Moscú.

«El grupo de Estados árabes en nombre del cual usted habla, muchas de las monarquías árabes declararon públicamente que no se debe llevar la situación a una conflicto armado y no permitirá el uso de su espacio aéreo. Pero cuando todo comenzó, pese a vuestros reiterados llamados a EE.UU. e Israel, ¿ustedes condenaron lo que estos comenzaron a hacer?», declaró.

Acto seguido, fue aún más incisivo: «¿ustedes condenaron la muerte de 170 niñas en la escuela (primaria bombardeada)? Yo considero que debemos asumir una postura común», añadió.

El jefe de la diplomacia rusa señaló que «uno de los objetivos de la operación en el Oriente Medio era el de provocar la división entre los países del golfo Pérsico».

Recordó que en los últimos años «se observaba un proceso de normalización» de las relaciones entre Irán y sus vecinos árabes, cuyos territorios se han visto afectados desde el pasado domingo por los ataques de Teherán contra instalaciones militares estadounidenses.

Según el jefe de la diplomacia rusa, «Occidente, como lo ha demostrado esta agresión contra Irán, actúa en base al principio ‘con nosotros o contra nosotros’. Y sobre todo, en base a ‘divide y vencerás'».

«Hablo con esto con un sentimiento de profundo pesar, porque se trata de amigos cercanos nuestros. Todos los que ahora sufren por la agresión de Estados Unidos e Israel son nuestros socios estratégicos», aseveró.

Destacó que durante más de dos décadas Rusia lleva a cabo «una agenda unificadora» en esta región, con el fin de «movilizar el apoyo a la iniciativa de creación de una zona de seguridad en el golfo Pérsico que abarque a todos estos países, sus vecinos clave y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU», una concepción que, lamentó «no ha sido llevada a cabo».

Por contra, denunció que la OTAN, desde hace tiempo implicada en la guerra en Ucrania, «ahora se implica en la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán».

«El señor (secretario general de la OTAN, Mark) Rutte hace declaraciones muy elocuentes. Dijo que la OTAN está dispuesta a aplicar el artículo sobre defensa colectiva en la operación de Estados Unidos contra Irán», señaló.

Alertó que la actual guerra en Irán puede conllevar a «colosales consecuencias negativas para todo el mundo, para la estabilidad mundial, la economía mundial, para todo lo que en algún momento se llamó globalización en aras del desarrollo de toda la humanidad».

«Todo esto ha sido destruido. La población civil sufre», afirmó, al expresar las condolencias de Rusia no solo a Irán, sino a los países del golfo Pérsico que han sufrido víctimas.

Por ello, aseveró que Rusia hará todo lo posible junto a otros miembros de la comunidad internacional amantes de la paz, «incluyendo al Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General, para crear una atmósfera que torne absolutamente imposible esta operación» contra la nación persa.EFE

