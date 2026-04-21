Rusia espera reabrir su Consulado General en Bengasi tras conversaciones con enviado libio

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Moscú, 21 abr (EFE).- Rusia espera reabrir su Consulado General en Bengasi, Libia, anunció este martes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras conversar en Moscú con el ministro interino de Exteriores del Gobierno de Acuerdo Nacional libio, Taher al-Baour.

«Ya hemos acordado la apertura de nuestro Consulado General en Bengasi en un futuro muy próximo, además de la Embajada de Rusia en Trípoli», señaló Lavrov citado por TASS.

El ministro explicó que el consulado cerró sus labores en 1993 «por diversos motivos», por lo que «simplemente se trataría de reanudar sus operaciones».

Al mismo tiempo Lavrov declaró su deseo de que el gobierno de Acuerdo Nacional de Libia participe con una delegación en la tercera Cumbre Rusia-África, que se celebrará en Moscú en la segunda mitad del año.

«Esperamos con interés la participación de la delegación libia. (…) Confiamos en que esta tercera cumbre dé como resultado la adopción de un plan de acción entre Rusia y África para el próximo periodo», añadió.

El Kremlin mantiene relaciones amistosas con el gobierno del mariscal Jalifa Hafter, del Ejército Nacional Libio que tomó control de parte del país. EFE

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