Rusia impone nueva multa millonaria a Telegram en pleno proceso de bloqueo de la red

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Moscú, 23 mar (EFE).- Las autoridades rusas han multado con otros 10,5 millones de rublos (unos 127.000 dólares) a la red de mensajería Telegram, una aplicación que está intentando bloquear, supuestamente por no eliminar contenidos prohibidos, informó este lunes la prensa local.

«Imponer a Telegram Messenger Inc. una falta administrativa de 10,5 millones de rublos», reza el veredicto del tribunal de Taganski, citado por la agencia Interfax.

El pasado 10 de febrero, el regulador ruso de las comunicaciones Roscomnadzor señaló que Telegram seguía sin cumplir la legislación rusa, por lo que las autoridades continuarían su bloqueo paulatino.

Además, el regulador exigió a la popular red de mensajería, que hasta hace poco contaba con unos 100 millones de usuarios en este país, borrar más de 35.060 contenidos ilegales, que incluirían materiales relacionados con la pornografía ilegal.

Las autoridades rusas también exigieron a Telegram eliminar 35.500 materiales vinculados al uso de VPN (herramientas para ocultar la dirección IP real) para acceder a sitios bloqueados en Rusia.

El mes pasado varios medios rusos adelantaron que Telegram sería bloqueado definitivamente el próximo 1 de abril.

Las autoridades justifican la medida por el deseo de minimizar los casos de reclutamiento de personas para cometer distintos delitos que se realizan a través de esa popular aplicación.

El dueño de Telegram, Pável Dúrov, contra el que se ha abierto una causa penal, acusa, por su parte, a las autoridades de censurar la libertad de expresión.

Los expertos aseguran que es muy difícil bloquear el servicio de mensajería en un 100 %, algo que Rusia ya intentó en el pasado, pero tuvo que renunciar luego a estos planes, pero su mal funcionamiento puede obligar al vasto auditorio de Telegram a mudarse a otras plataformas promovidas por el Estado ruso.EFE

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