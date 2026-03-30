Rusia llama a vía diplomática tras reunión con miembros del Consejo Cooperación del Golfo

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Moscú, 30 mar (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunió este lunes por videoconferencia con sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo y volvió a llamar a la vía diplomática para solucionar la guerra en Irán.

«La solución al conflicto, cuya raíz reside en la agresión injustificada e insensata de Estados Unidos e Israel contra Irán, solo es posible por la vía política y diplomática, teniendo plenamente en cuenta los intereses legítimos de todos los Estados de la región», indica el comunicado emitido a través de Telegram por parte del Ministerio de Exteriores ruso.

Rusia exigió el cese inmediato de las hostilidades en la región y expresó su firme apoyo «a la soberanía e integridad territorial de las monarquías árabes amigas, con las que mantiene relaciones estratégicas».

Moscú reafirmó su compromiso de mantener una estrecha coordinación con los socios árabes y Naciones Unidas con el objetivo de facilitar un alto el fuego rápido y evitar que el conflicto se propague.

Asimismo, Lavrov hizo hincapié en la «inadmisibilidad» de involucrar al resto de países de la región «en una guerra ajena, así como en los ataques contra su infraestructura civil, incluyendo la energía y otras instalaciones vitales».

Además de los delegados del Consejo de Cooperación del Golfo, en la reunión estuvieron presentes los representantes de la diplomacia de Kuwait, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. EFE

mos/psh