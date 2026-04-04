Rusia niega que la víctima mortal del ataque a central nuclear en Irán sea de origen ruso

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Moscú, 4 abr (EFE).- El guardia de seguridad fallecido en la central nuclear iraní de Bushehr, administrada por Rusia, era de la república islámica, afirmó este sábado la agencia rusa de energía nuclear, Rosatom, negando que el fallecido fuera nacional ruso.

«Se ha registrado la primera muerte de un trabajador de seguridad de la planta, un ciudadano iraní», informó el director de la agencia estatal, Alexéi Lijachov citado por la agencia de noticias TASS.

La Organización de Energía Atómica de Irán informó el sábado de otro ataque en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, en el sur del país.

Un proyectil cayó cerca de la planta, matando a uno de los guardias de seguridad. Las instalaciones principales no fueron dañadas.

La embajada de Rusia en la república islámica ya había informado de que no se habían registrado víctimas de origen ruso.

El jueves Lijachov anunció que la fase final de evacuación de la planta se llevaría a cabo la próxima semana y que solicitarían un alto el fuego a todas las partes involucradas en el conflicto, sin embargo, hoy anunció el inicio de la operación, que comenzó veinte minutos después del último ataque.

«Tal como estaba previsto, hoy hemos iniciado la principal fase de evacuación. Unos 20 minutos después del desafortunado ataque, los autobuses partieron de la estación de Bushehr hacia la frontera entre Irán y Armenia. 198 personas, para ser exactos, es la mayor evacuación hasta la fecha», declaró Lijachov a la prensa local.

En condiciones normales, la planta opera con alrededor de 600 trabajadores.

La parte rusa ha alertado en múltiples ocasiones del peligro que corre la planta, que ya ha sufrido cuatro ataques.

«La probabilidad de daños, de un posible incidente nuclear, lamentablemente no hace más que aumentar, como lo confirman los sucesos de esta mañana», afirmó hoy.

Esta semana las autoridades rusas adelantaron que el primer bloque de la central continuaría en funcionamiento a pesar de la evacuación. Para su administración, se quedaría personal voluntario y trabajadores locales.EFE

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